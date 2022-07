Deze huisartsen komen om in het werk: ‘Parttime prinsesjes worden we weleens genoemd’

Jeugd kijkt ogen uit op brandweer doe-dag: ‘Mam, mag ik brandweer­man worden?’

KRUISLAND - Je kon een huis blussen, aan een straalpijp hangen of in een echte brandweerwagen zitten. Vooral kinderen vermaakten zich prima op de brandweer doe-dag op de Markt in Kruisland. Maar ook de oudere jeugd en volwassenen keken er hun ogen uit.

17 juli