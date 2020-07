Deze goedlopende midgetgolfbaan is te koop, exploitant vreest het kwijt te raken

BERGEN OP ZOOM - Midgetgolfbaan Meilust is getransformeerd in een goedlopende voorziening. Nu gaat de baan in de verkoop en vreest Bianca Verlinden, de huidige exploitant, aan de kant te worden geschoven. ‘Ik ben hier nog lang niet klaar.’

De midgetgolfbaan Meilust in Bergen op Zoom wordt verkocht. Dat bevestigt gemeentewoordvoerder Nausikaa van den Merkenhof: ,,Op dit moment is er een collegevoorstel in de maak over de verkoop van de midgetgolfbaan. Na dit besluit zal B en W in gesprek gaan met de huidige huurder. Meer kan ik hier niet over zeggen.”

Transformatie

De gemeentelijke midgetgolfbaan was tot begin 2017 in beheer van Bergen op Zoom. Toenmalig wethouder Yvonne Kammeijer besloot destijds de exploitatie van de zieltogende en in slecht onderhoud verkerende baan uit handen te geven. Bianca Verlinden van Stichting Doe je passie kreeg Meilust onder haar hoede en transformeerde het geheel in een goedlopende voorziening. Ze ziet de bui nu hangen. ,,Ik weet dat er diverse mensen op zitten te azen. Als die de baan overnemen is het voor mij gebeurd."

Quote Ik weet dat er diverse mensen op zitten te azen Bianca Verlinden

Volgens Verlinden is er al langer sprake van verkoop. Vorig jaar voerde ze daarover al gesprekken met ambtenaren. ,,Er waren een aantal opties. Blijven huren, kopen of wellicht in erfpacht. Ook is er een taxatie gedaan en wordt het terrein op ongeveer een ton geschat. We zijn er destijds nooit op verder gegaan, ook omdat je er geen hypotheek op kunt krijgen."

Ze heeft inmiddels een aanvraag gedaan voor een zakelijke lening en heeft er vertrouwen in dat de bank haar wil helpen. ,,Maar ja, je weet niet hoe het loopt. Je vraagt natuurlijk niet om een tientje om een lolly te kopen."

Als de financiering niet rondkomt, vreest ze dat het einde oefening is. ,,Dan weet ik niet of ik het zelf kan kopen. Ik wil het liefst alles in eigen hand houden, zodat ik niet het risico loop straks met lege handen te komen staan."

Quote Ik wil het liefst alles in eigen hand houden

‘Ik ben hier nog lang niet klaar’

De onderneemster heeft het nodige geld in het opknappen van Meilust gestoken en schat in dat het om een bedrag gaat van ongeveer 100.000 euro. Verlinden: ,,De jeu-de-boulesbaan is net opgeknapt en er komt een nieuwe pingpongtafel. Ook zijn er plannen voor biljartmidgetgolf. Wat mij betreft ben ik hier nog lang niet klaar."

Ondanks dat ze drie maanden dicht is geweest vanwege het coronavirus, weten mensen weer massaal de weg naar de baan te vinden. ,,Op dit moment komen er dagelijks tussen de 50 en 75 mensen. Dat hadden we niet verwacht. Mensen willen een uitje en hier kun je voldoende afstand houden."