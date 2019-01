Deze geheim agent uit Hoogerheide heeft zijn missie volbracht (1923 - 2019)

necrologieIn het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom is vrijdag oorlogsspion Bram Grisnigt op bijna 96-jarige leeftijd overleden. Grisnigt woonde sinds 1974 in Hoogerheide, samen met zijn echtgenote Ann Stone.

Vorig jaar mei vertelde Grisnigt in deze krant nog uitvoerig over zijn avontuurlijke leven. Hij beschouwde zich niet als een held, hoewel zijn staat van dienst indrukwekkend genoemd mag worden. ,,Echte helden liggen onder het gras.''

Geheim agent

Grisnigt werd als geheim agent van het Bureau Inlichtingen in 1943 in bezet Nederland geparachuteerd. Als radiotelegrafist onderhield hij het contact tussen het verzet en het militair hoofdkwartier in Londen. De in Rotterdam geboren Grisnigt was eerder Nederland per fiets ontvlucht, samen met een vriend die ook niets van de Duitsers hebben moest. Onderweg werden de rijwielen door geldgebrek verkocht.

Niettemin wist Grisnigt Spanje te bereiken. Van daaruit zette hij per schip koers naar Engeland, via Curaçao. Tijdens de oversteek werd het schip getorpedeerd. Na gered te zijn door de Amerikanen wist hij uiteindelijk, met ditmaal een omweg over Canada, Engeland te bereiken. De hele reis duurde negentien maanden. In Londen kreeg hij een opleiding tot radiotelegrafist en codist. Ook ontmoette hij er Ann, de liefde van zijn leven.

Bezet Nederland

De landing in bezet Nederland liep bijna verkeerd af. Grisnigt en zijn strijdmakker Piet Hoekman wisten bij Boxmeer ternauwernood uit handen van de vijand te blijven. Na vijf maanden werd de radio van Grisnigt door de Duitse SD alsnog uitgepeild. Grisnigt zou vijf concentratiekampen overleven. De laatste was Ravensbrück waar hij door de Russen werd bevrijd. De auteur Bram de Graaf heeft het hele verhaal in zijn Spion van Oranje opgeschreven. Ook Agnes Dessing tekende zijn belevenissen op in haar Tulpen voor Wilhelmina, het standaardwerk over de Engelandvaarders.

Na de oorlog weken Grisnigt en zijn Ann uit naar Curaçao. Hij werkte er voor Shell, in de olie-industrie. Grisnigt wilde, letterlijk, afstand nemen van alle ellende. De oorlog en de kampen, ze bleven in zijn hoofd zitten. ,,Het is een kras op mijn ziel. Ik was ook nog zo jong.''

PTSS

In Hoogerheide waren ze gelukkig. Ann was voor Grisnigt al die tijd het klankbord bij alles wat nu een post-traumatische stressstoornis (PTSS) wordt genoemd. Vijf jaar geleden veranderde hun leven. Ann werd ernstig ziek en Grisnigt haar mantelzorger. Waar mogelijk bleef hij Dodenherdenking en bijeenkomsten van oude vrienden bezoeken. Ruim twee weken geleden overleed Ann. Grisnigt kon niet bij de afscheidsdienst zijn. Hij was zelf te ziek. Met de ring van Ann in zijn handen bleef hij achter.

Voor Grisnigt, held tot aan het einde, zat de strijd er definitief op. Later deze maand zou hij nog scholen in de gemeente Woensdrecht bezoeken, samen met burgemeester Steven Adriaansen. Om aandacht te vragen voor de duur betaalde vrijheid. Zover is het niet gekomen. De missie van Grisnigt was na de dood van Ann volbracht.

Vrijdag vindt de afscheidsdienst van Grisnigt plaats in crematorium Zoomstede, Bergen op Zoom. Aanvang: 11.30 uur.