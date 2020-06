Deze gedecoreerde werd met luid applaus door zijn leerlingen ontvangen: ‘Dit maakt indruk’

Als de telefoon rinkelt, Willemen opneemt en burgemeester Frank Petter door de hoorn klinkt, is zijn eerste reactie: ,,Waar heb ik het aan verdiend dat meneer Petter mij opbelt?” Vanaf de andere kant van de lijn volgt een felicitatie van de burgemeester voor het lintje dat hij zojuist krijgt uitgereikt.

Kleine sport op de kaart zetten

Zeer verrast en met tranen in zijn ogen neemt hij de woorden in zich op. Het lijkt haast onwerkelijk. Maar dat Willemen het lintje verdient, mag duidelijk zijn. Al dertig jaar zet hij zich in voor Badmintonclub The Flying Shuttles ‘57 in Bergen op Zoom. Als fanatiek badmintonner, ruim 27 jaar als bestuurslid en sinds 18 jaar als voorzitter van de vereniging. ,,Het is heel veel organiseren en beleid maken. Iets wat ik vanuit mijn rol als docent technasium op RSG ‘t Rijks gewend ben.”

Hij merkt dat hij aan de badmintonclub een pittige uitdaging heeft. ,,Het is een kleine sport, waarvan je weinig op televisie ziet. Dus al gauw wist ik dat ik me sterk wilde maken voor de sport zelf. Badmintonverenigingen in onze regio moeten hun krachten bundelen en de sport samen op de kaart zetten.” Vooral daarin lijkt Wilfried de afgelopen jaren enorme stappen te maken. ,,We organiseren samen de Bergse clubkampioenschappen en trekken veel met elkaar op. Dat had ik zes jaar geleden niet durven dromen.”

Verbondenheid creëren

Naast de sport benadrukt Wilfried ook het sociale aspect van de vereniging. Samen een biertje drinken en een potje badmintonnen. Dat sociale jasje staat hem wel. ,,Als voorzitter wil ik zichtbaar zijn. Verbondenheid creëren.” Iets waar hij niet alleen bij de club, maar eveneens in zijn docentschap enorm in uitblinkt.

Luid applaus

Dat blijkt wel als de leerlingen van RSG ‘t Rijks deze week voor het eerst naar school toe mogen. Na weken van online lessen, wordt Wilfried met een luid applaus door zijn leerlingen ontvangen. ,,Dat is zo bijzonder. Nu pas merk ik hoe gedecoreerden gewaardeerd worden. Tot op de dag van vandaag brengen mensen mij felicitaties uit. Ik had niet verwacht dat dit zoveel indruk op me zou maken.”