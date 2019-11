Deze escaperoom opent over enkele maanden in Steenbergen

‘Wild & Wijn op het Ravelijn was een succes’

18:03 BERGEN OP ZOOM - Ondernemer Frenk Theuns is tevreden over het verloop van tijdelijk restaurant Wild & Wijn op het Ravelijn in Bergen op Zoom. ,,Het is heel goed gegaan”, lacht hij. Als het aan hem ligt, dan komt het pop-up resturant volgend jaar zeker terug. ,,Maar daarvoor zijn we afhankelijk van wat de gemeente daarover denkt.”