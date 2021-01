Deze dweilband steunt cafés met een bloemenactie

Doen deze West-Brabantse partijen mee aan de verkiezin­gen? ‘Als je niet op zijn minst een paar ton meebrengt, dan wordt het niets’

31 december Op de lijst van de Kiesraad staan vier partijen die formeel in West-Brabant zijn gevestigd: de Partij voor de Kinderbelangen en De Burger Beweging in Breda, Partij voor de Bomen in Bergen op Zoom en Zorgend Nederland in Halsteren. Meedoen aan de verkiezingen blijkt echter geen vanzelfsprekendheid.