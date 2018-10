Deze Dinteloordse nam een single op in Los Angeles

Na de havo voor muziek & dans, een tussenjaartje in een talentenklas op 't Rijks in Bergen op Zoom, solo optredens met piano en zingen in een Spice Girl-tributeband kwam Amanda in 2015 op het conservatorium in Rotterdam terecht.



,,Mijn vader gaf me het laatste zetje. Veel mensen vonden mijn passie voor muziek leuk, maar vroegen er steeds bij wat ik ernaast ging doen. Ik had bijna alsnog voor een economische studie en een meer zekere toekomst gekozen. Tot mijn vader vroeg of ik niet liever iets ging doen waar mijn hart lag. Die support betekende veel voor me. Via een uitwisselingstraject heb ik een half jaar jazz vocals gestudeerd in New Orleans en mijn Amerikaanse netwerk opgezet."