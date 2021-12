Deze carnavalsclub bouwde twaalf jaar bij Vliegbasis Woensdrecht: ‘Activisten hielden ons soms tegen’

Steenberg­se jeugd knapt zelf de muur van het jeugdhonk op: ‘Het gaat om de saamhorig­heid’

STEENBERGEN - In het dagelijks leven werkt Troy Soeterbroek als monteur. Soms spuit hij scooters of zelfs hele auto’s over. Nu doet Troy mee aan het graffiti-project bij het jeugdhonk in Steenbergen. Net even anders dan hij gewend is. ,,Nu is het kunst.’’

3 december