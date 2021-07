Deze Brabanders vertellen waarom zij geen vaccin willen: ‘Mensen gaan ervan uit dat je de prik neemt’

Bergse toekomst­plan­nen in prullenbak; Auvergne­pol­der is breekpunt

23 juli BERGEN OP ZOOM - De Bergse raad gooit de toekomstvisie in de prullenbak. Met als breekpunt voor GBWP de Auvergnepolder, die ontwikkeling van de polder tot bedrijventerrein nog altijd niet ziet zitten. Tot frustratie van partijen als BSD en PvdA. ,,Blijven we uitstellen, dan neemt de chaos en grijsheid in deze stad alleen maar verder toe”, zei Louis van der Kallen (BSD).