Deze bieb wordt huiskamer voor alle inwoners met hulpvraag in gemeentehuis Woensdrecht

,,Zo komt het pand van de welzijnsclubs aan de Kromstraat vrij om verhuurd te worden, of voor woningbouw. Dat levert op termijn een flinke besparing op”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. ,,De ruimte van de bieb in het gemeentehuis is gehalveerd om spreekkamers te realiseren. En de hal wordt vriendelijker aangekleed zodat inwoners zich welkom voelen.” De hele operatie kost drie ton.

De nieuwe ‘huisgenoten’ zijn de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI), MEE West-Brabant en WijZijn Woensdrecht. Zo’n dertig mensen komen over vanuit de Kromstraat. ,,Sommige medewerkers moesten op beide locaties zijn, dat gaf een hoop heen-en-weer-geloop. Nu zit alles onder één dak, ook WMO-consulenten, jeugdprofessionals, het spreekuur van woningcorporatie Stadlander en het To-Taalhuis”, vult wethouder Lars van der Beek aan.

Quote Het heen-en-weer-ge­loop tussen Kromstraat 4 en gemeente­huis is voorbij, alles zit nu onder één dak Lars van der Beek, wethouder gemeente Woensdrecht

Vierkante meters ingeleverd

,,Wow, indrukwekkend”, noemt Annebelle Kools van de bibliotheek haar heringerichte onderkomen. ,,We hebben niet eens het gevoel dat we vierkante meters hebben ingeleverd.” De bieb moet meer dan ooit als huiskamer voor alle inwoners gaan gelden. Andere diensten passen er prima bij. ,,We werkten al samen met het To-Taalhuis en onze kinderboekenhoek loopt door tot aan het jeugdhonk van de BWI.”

Ook BWI-directeur Mark Inja ziet de meerwaarde van samenwerking met de bieb. ,,Zoals met onze hulp Grip op Geld door onze vrijwilligers. Als het complex wordt, springen onze professionals bij. En ambtenaren die beleid maken zien van dichtbij hoe de praktijk werkt.” Behalve ondersteuning bij financiële problemen zet de BWI zich in voor ‘jeugd vanaf 6 jaar tot ouderen van 100', aldus Inja. ,,Van buurtsportcoaches en huisbezoeken bij senioren tot en met zaken rond dementie en mantelzorg.”

Van heel klein naar heel groot

Voor Lisa Veltman, een van de drie maatschappelijk werkers bij WijZijn Woensdrecht, die samen zo’n 120 cliënten helpen, was het gemeentehuis al bekend terrein, maar nu eigen terrein. ,,We kwamen hier al over de vloer voor overleg, maar nu wordt samenwerken met bieb en ambtenaren nog makkelijker. En qua ruimte gaan we van heel klein naar heel groot.”

WijZijn behandelt vragen over huisvesting tot en zware problematiek als huiselijke geweld. ,,Maar we buigen ons ook over laaggeletterdheid en digitalisering. Dat sluit hier goed aan", verwijst bestuurder Ad van Rijen naar de bibliotheek en het To-Taalhuis.

Niet meer van kastje naar de muur

Volgens regiomanager Caroline van Oevelen van MEE West-Brabant, dat zorgvragen voor mensen met een beperking oplost, hoeft niemand nog het gevoel te hebben van kastje naar de muur te worden gestuurd. ,,Dat komt alle inwoners ten goede.” Lokaal MEE-consulente Wendy Jansen verwacht meer mensen te kunnen helpen. ,,De lijntjes met WMO-collega’s worden ook korter.”

Conny Korstanje van de gemeente is blij met de nieuwe huisgenoten. ,,Neem een huisuitzetting. Vaak is dat meer dan een financieel probleem en zit daar iets van werkloosheid of echtscheiding achter. Nu kunnen we zo’n crisis veel beter samen oppakken met andere diensten, of goed doorverwijzen.”