Deze Bergse vrouw heel haar ziel en zaligheid in wijkcentrum De Moerkens

Defensie loopt als een rode draad door de familie. Haar pa werkte al op kantoor bij zowat alle legerplaatsen in de regio. Echtgenoot Johan was automonteur en onderhield militaire voertuigen, op de Wilhelmina kazerne, de Cort Heijligers en waar al niet. Zo gauw het moederschap het toeliet, ging Barbariet Hellemons ook zelf bij Defensie aan de slag, als planner op de zogeheten Materieel Beproeving Afdeling 2 in Huijbergen. Van voertuigen tot kleding, alles wat nieuw was bij de krijgsmacht werd daar eerst uitgetest.



Een mooie tijd was het, destijds in Huijbergen. Een hecht team. Nog jaarlijks komen ze bij elkaar, een soort reünie. De oud-beproevers, noemen ze zichzelf. Toevallig is het volgende week dinsdag weer zo ver. Samen wandelen, een hapje en een drankje na. Hellemons gaat het niet lang rekken. Ze wil 's middag weer in de Moerkens zijn, het geprivatiseerde wijkcentrum waar ze de dagelijkse leiding heeft. ,,Stil zitten is voor mij geen optie."