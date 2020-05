Deze Bergse thuiszorgorganiatie - Aparte Zorg -voldoet niet aan eisen goede en veilige zorg

Dronken man (27) weet van geen ophouden en wordt voor tweede keer opgepakt wegens overlast

18 mei ROOSENDAAL - Een man is vrijdagavond in zeer dronken toestand aangehouden nadat hij diverse mensen lastig viel aan de Rembrandtgallerij in Roosendaal. Belangrijk detail: hij werd twee weken geleden opgepakt voor een soortgelijk incident. Dat meldt de politie.