Deze Bergse bruidsfotografe legt ook de laatste levensmomenten vast

LIVE: Westelijke helft van Nederland bedekt met laagje sneeuw, in Den Bosch en Eindhoven begint het nu ook

12:35 Het wordt vandaag de eerste echte winterse sneeuwdag. Via het westen komt de sneeuw over Zeeland binnen trekt zo langzaam via het oosten. Er wordt ook ijzel verwacht. Via dit liveblog houden we u op de hoogte.