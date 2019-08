Deze Bergse boom heeft een eigen Facebookpagina

Het is een herkenbaar punt in het Bergse stadscentrum, de dikke boom op het Gouvernementsplein. En sinds gisteren heeft hij een eigen Facebookpagina. Wie daarachter zit? De Stog. Een anonieme woordvoerder. ,,Ik wil anoniem blijven, want het moet puur en alleen om de boom gaan, niet om mij”, zegt ze. Wie het is, weten we dus niet. Wel weten we dat ze zelf ook in Bergen op Zoom woont.