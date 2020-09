Deze Bergenaar is de winnaar van de Tamoil Cultuurprijs

Voor de in 1982 in Bergen op Zoom geboren Warmoeskerken kwam de boodschap van juryvoorzitter Willem Vermeulen als een grote verrassing. ,,Hij stapte mijn atelier binnen en wilde me onder vier ogen spreken. Ik was echt perplex toen ik het hoorde.”

Erkenning

Het juryrapport noemt Warmoeskerken een multi-talent. ,,Naast kledingdesign heeft hij de hand gehad in het organiseren van kledingshows en is hij begiftigd met de gave van het woord.’’ Warmoeskerken werkt vanaf 2012 als zelfstandig ontwerper, in opdracht van particulieren, theatergezelschappen en bedrijven. Veel van zijn ontwerpen vertellen een persoonlijk verhaal.

Een tijdlang had hij een werkplek in de Bergse bibliotheek, zodat het publiek met eigen ogen kon zien hoe hij toverde met stof. Tegenwoordig heeft hij zijn atelier in de Engelsestraat. Warmoeskerken is blij met de Cultuurprijs. ,,Ik vind het een hele eer en een mooie blijk van erkenning.’’ Warmoeskerken is van jongs af aan geïnteresseerd in het vervaardigen van kleding. ,,Ik kreeg het zo ongeveer met de paplepel ingegoten.”

Voor de klas

Zijn vader Kees Warmoeskerken is beeldend kunstenaar. ,,En mijn ma zat vaak achter de naaimachine.’’ Al vroeg was er ook de interesse in geschiedenis. Zijn klassieke opleiding aan het Juvenaat en later de Rijksuniversiteit Leiden inspireerden hem om de oude verhalen opnieuw te vertellen, tijdens lezingen maar ook met zijn (theater)kostuums. Warmoeskerken keerde terug op het Juvenaat als docent Grieks en Latijn, met dezelfde passie om verhalen te delen.

Dit jaar staat hij opnieuw voor de klas, op het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal. In tijden van corona biedt het onderwijs zekerheid. ,,Mijn opdrachten liepen terug, er vielen voorstellingen weg.’’ In het Bergse theater Den Engel start hij binnenkort met een 10-delige cyclus van lezingen over de klassieke kunst. ,,Meer bepaald over dieren in de oudheid.’’ Ook is hij bezig met de voorbereidingen van een voorstelling die gepland staat in het voorjaar van 2021. ,,Gebaseerd op een Griekse tragedie.‘’

Zeeriddervaan

De Tamoil Cultuurprijs wordt uitgereikt op zaterdag 31 oktober. Vanwege de RIVM-maatregelen heeft de bijeenkomst een besloten karakter. De prijs bestaat uit een kunstwerk dat de zeeriddervaan op de toren van het Markiezenhof uitbeeldt, een oorkonde en een geldbedrag.