Deze Bergenaar figureert in film Rico Verhoeven: ‘Ik moest de hele dag geboeid zitten’

Boswachterscolumn Duidelijk niet pluis; het heeft alle schijn van illegale prostitu­tie

Nauwelijks zit ik aan een bakkie koffie of de snaterende eend van m’n werktelefoon verstoort de vrije avond. Boa Teus aan de lijn. Er ligt bloed en reeënhaar op een bospad, of ik met Jack wil komen zoeken. Even later staan we samen gebogen over flinke plukken haar en een plasje bloed.

26 juli