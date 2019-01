Deze bedreigde West-Brabantse burgemeesters zijn blij met waardering: ‘Wegkijken is geen optie’

De auto van de Rucphense burgemeester Marjolein van der Meer Mohr ging in vlammen op. Leny Poppe-de Looff van Zundert ontving intimiderende brieven. Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen werd met de dood bedreigd. De rol van een burgervader- of moeder is niet veiliger geworden, vindt Frank Petter (62) van Bergen op Zoom. ,,Het is goed dat gemeenten tegenwoordig criminaliteit bestrijden, maar er is wel een onveilig aspect bijgekomen.”