Deze artiesten treden op tijdens het tiende Op De T Festival

BERGEN OP ZOOM - Tim Knol & Blue Grass Boogiemen treden op tijdens het Op De T Festival in Bergen op Zoom. Het muziekfestijn van Gebouw-T is alweer toe aan de tiende editie en viert dit jaar daarom feest.

Het gratis festival vindt jaarlijks plaats tijdens Hemelvaartsdag, dit keeer op 21 mei. Ook De Baron en de Brabantse folkrockband Squander Squad treden die dag op. In de pauzes zorgt ‘heavy metal marching band’ Blaas of Glory voor de muziek. Zij coveren oude hardrocknummers in een unieke fanfarestijl.

Silent disco

Er is die dag op het Wilhelminaveld meer dan alleen muziek te vinden: zo is er ook een festivalmarkt met vintage en handgemaakte producten door lokale ondernemers, een grote kinderhoek en een silent disco. Daarnaast natuurlijk verschillende drank- en eetkraampjes. Het reguliere programma duurt tot 20.00 uur, aansluitend is er een gratis afterparty in Gebouw-T. De laatste namen op het programma volgen nog.

Het festival profileert zich als het meest duurzame van Bergen op Zoom. De organisatie probeert het feest zo milieuvriendelijk mogelijk te organiseren. Op de dag zelf informeert Saver de festivalbezoekers bijvoorbeeld actief over afvalscheiding. En de drinkbekers zijn daarnaast biologisch afbreekbaar.