Deze artiesten kijken al uit naar Dance Boulevard in Bergen op Zoom

Komende zaterdag worden duizenden mensen verwacht. Ze kunnen zich vermaken op muziek van tientallen artiesten. Van hardstyle tot techno en feestmuziek. Voor ieder wat wils. De artiesten hebben er zin in.

Pat B

Patrick Burremans, beter bekend als dj Pat B is er al vanaf de eerste editie bij. ,,Dance Boulevard heeft de perfecte grootte en is daardoor intiem. In elk hoekje is wel wat te beleven of te zien.'' Hij heeft dit jaar voor de tweede keer zijn 'eigen podium'. ,,Ik mag me dan wat meer met de line-up bemoeien'', vertelt hij. ,,Het is dan net alsof het festival ook een klein beetje van mij is.''

Miss Puss

De eerste artiest op het podium van Pat B is Miss Puss, in het dagelijks leven beter bekend als Sanne van Peer. De vrouw van Pat B. ,,We voelen elkaar goed aan'', zegt Van Peer. ,,Dat maakt het optreden wel heel leuk.'' Ze lacht: ,,Pat is natuurlijk een echte performer en ik wil niet onderdoen. Hij heeft al heel veel draaiuren gemaakt en daar kan ik natuurlijk nog altijd heel veel van leren.''

Van Peer is een oude bekende op het festival. ,,Ik ga al sinds 2009 naar Dance Boulevard, maar toen stond ik enkel van de muziek te genieten. Sinds 2016 mag ik er zelf optreden.''

Mark With a K

Mark Carpentier, beter bekend als dj Mark with a K, heeft inmiddels meermaals op Dance Boulevard gestaan. Hij staat ook op het podium van Pat B. ,,Ook vorig jaar stond ik daar. Dat was echt een leuk feest. Mensen gingen lekker los.'' Het is altijd 'fun' in Bergen op Zoom, zegt de Belgische dj. Mark houdt niet van hokjes, maar zijn muziekstijl zou je kunnen omschrijven als 'harddance'. ,,Alles wat ik leuk vind in de hardere stijl, dat draai ik.''

De weersvoorspellingen zijn goed en Mark heeft er zin in. ,,Als ik draai, dan ontstaan er altijd spontaan moshpits'', lacht hij. Tijdens een moshpit beuken de festivalgangers tegen elkaar op. ,,Ik vraag er niet eens om, het gebeurt gewoon. Als ik begin te spelen, dan gebeurt er iets in de hoofden van mensen.''

Angelic

Voor Angelic, de artiestennaam van Natasja Lafeber, is het zaterdag de eerste keer dat ze op Dance Boulevard staat. Ze staat op het podium Mash Ups!, waar veel lokale artiesten optreden, zoals Brotherhood, Mara Salva en Hardbloxx. Ze draait freestyle. ,,De naam zegt het al, dat is heel vrij. Alles door elkaar heen. Oude gabberliedjes, maar ook gabberliedjes van nu en bijvoorbeeld ook jumpstyle.''

Haar set van komende zaterdag weet ze nog niet. ,,Als ik op het podium sta, kijk ik wat aanslaat en wat niet. Ik speel in op het publiek. Ik vind het belangrijk dat mensen krijgen wat ze willen. Dat ze van het begin tot het eind kunnen genieten.''