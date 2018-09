Deze arbeidsmigranten vinden het fijn wonen in Stella Maris bij Welberg

De 26-jarige Hongaar is er al sinds 2013 thuis. We treffen hem in de vroege avond in het restaurant van Stella Maris waar Szabolcs de menukaart kan dromen. ,,Zelf koken, doe ik nooit. Neem ik de tijd niet voor. Hier eten is veel leuker.'' Hij gaat voor naar zijn kamer en meldt in een mengelmoes van Engels en Nederlands alvast dat de boel keurig aan de kant is. Daar is niets op af te dingen. Strak opgedekt bed, schoon aanrechtblokje. ,,Meer heb ik niet nodig.''