Deze Amerikanen komen al elf jaar Vastenavend vieren

GeneuzelMop your nose after! Hm, nee dat klinkt niet. Mop around your nose? Hoe zou je het Bergse motto toch in het Engels vertalen? Want Vastenavend, dat is niet alleen maar iets voor Krabben. Sheila Mulvaney en haar man Jeff Peterson komen al elf jaar naar het Krabbegat om mee te dweilen. Beiden geboren en getogen in Amerika, maar toch bevangen door het leutvirus.

Sheila, Jeff! Welcome in our nice little town of Krabbegat. Hebben jullie Bergse wortels?

Sheila: ,,Mijn moeder komt uit Bergen op Zoom. Ik kwam hier als kind vaak, vooral in de zomer. Maar twaalf jaar geleden zijn Jeff en ik voor het eerst Vastenavend komen vieren.”

Was het een shock?

Jeff: ,,Het was... anders. Net zo leuk als verwacht, maar het lijkt in niks op wat we in Amerika hebben. Het is ook moeilijk uit te leggen aan onze vrienden. We laten veel foto’s zien, maar ik denk dat veel mensen het niet begrijpen. Het is zo uniek.”

Wat is jullie favoriete onderdeel?

Sheila: ,,Voor mij is het waarschijnlijk het moment dat de prins aankomt op zaterdag. Dat is zo speciaal. Vooral de eerste keer, want toen wisten we niet wat we konden verwachten. Maar ik voel ieder jaar weer de emoties die daarbij vrijkomen. Hoe speciaal het is. Dit jaar blijven we niet heel lang in Nederland. Maar ik kan me niet voorstellen om op zaterdag aan te komen. We komen altijd een paar dagen eerder aan om in de stemming te komen en ervan te genieten voor het écht begint.”

Was het moeilijk om als buitenstaander ineens te gaan dweilen tussen allemaal mensen die je niet kent?

Sheila: ,,We hebben veel geleerd van mijn moeder voor we kwamen. En we hebben een ‘Vastenavendwalk’ gedaan, om meer over het feest te leren. Dat was belangrijk. Zo hebben we geleerd dat een deel van de lol hem zit in het praten met mensen. Mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Dat was een aanmoediging voor ons. Eerst zijn ze verbaasd dat we helemaal vanuit Amerika komen. Maar we hebben zo vrienden gemaakt, die we nog steeds elk jaar zien.

Wat zijn de plannen voor de komende dagen?