Deze 5 jonkies gaan de politiek in West-Brabant veranderen!

Ze zijn jong en tot op het bot gemotiveerd om de lokale politiek in te gaan. Terwijl veel van hun leeftijdgenoten weinig ophebben met politiek, willen zij hun generatie juist een politieke stem geven. BN DeStem sprak met vijf jonge West-Brabantse politici in de dop.

Partij: VVD Bergen op Zoom, plaats 6

Geboren op 18 maart 1996, telg uit ondernemers-familie van gelijknamige rijschool in Bergen op Zoom.

Studeerde bestuurskunde in Tilburg. Volgt master aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Gediplomeerd judotrainer

,,'Stem verstandig, stem jong!' Dat is mijn motto. Waarom? Omdat we jongeren moeten koesteren, zorgen dat ze niet wegtrekken uit Bergen op Zoom. Weet je, jongeren zijn onbevangen, de politiek is ver weg voor ze. Ze zien de urgentie niet. Heel begrijpelijk, want de huidige volksvertegenwoordiging is een grijze praatclub.

De stem van jongeren wordt niet gehoord. Terwijl het voor onze stad gigantisch belangrijk is dat jonge mensen hier toekomst hebben. Dat is mijn drijfveer om zelf in de politiek te gaan. Betaalbare woningen voor jongeren, carrièrekansen, meer evenementen, behoud van winkels. Allemaal zaken die jongeren aan Bergen op Zoom moeten binden. De toekomst van de Auvergnepolder is natuurlijk het politieke hangijzer. De discussie daarover zit op slot. Hoop zo dat we dat kunnen doorbreken. We moeten toch in elk geval kunnen práten over de weinige bedrijfsgronden die nog resteren. Zó belangrijk om de stad, zeker voor jongeren, op de kaart te zetten. Het probleem is dat veel mensen afhaken zodra ze het woord 'politiek' horen.

Hopelijk kan ik, door zelf jongeren op te zoeken, het vertrouwen een beetje herstellen. Ik ben sinds een half jaar duoraadslid voor de VVD, dat is een mooie leerschool. Waarom die partij? De VVD maakt er echt werk van om jongeren bij de politiek te betrekken. We hebben een leuke club van zo'n twaalf jonge liberalen, VVD Next. Dat is een lokaal Bergs unicum, een kweekvijver voor jonge politici. We hebben als Next al een paar vlogs gemaakt, zo gaaf! Politiek mag best wat luchtiger zijn, het blijft tenslotte mensenwerk. Wat mij een goede politicus maakt? O jee. Nou, ik ben toegankelijk, kan me goed inleven, ben breed georiënteerd en kan uren spitten.''

2. Nick Klaver (18)

Partij: GroenLinks Roosendaal, plaats 6

Geboren op 1 januari 2000, woont met zijn moeder aan de centrumrand in Roosendaal.

Volgt de mbo-opleiding maatschappelijk werk in Dordrecht.

Actief bij een schermvereniging

,,Ja hoor, het klopt. Ik ben inderdaad familie van Jesse Klaver. Ben zijn achterneef. Toen ik 10 was, kwam Jesse in de Tweede Kamer. Hij is wel een voorbeeld, al stond voor mij niet meteen vast dat ik ook voor GroenLinks zou gaan. Ben een tijdje politiek zwevend geweest, maar GroenLinks is toch echt mijn partij vanwege het groene denken en het milieubewuste. Heb in 2016 al de cursus raadsoriëntatie gevolgd; dat was een eyeopener. Ik was de jongste en vond het echt leuk!

De komende vier jaar gebruik ik om verder te leren in de politiek. Ik sta zesde op de lijst, dus de kans dat ik al gekozen word als raadslid is niet groot. Daar moet je reëel in zijn. Maar het kriebelt absoluut. Vorige week deden we mee aan de Dag van de Roosendaalse Democratie. GroenLinks won bij de scholieren! Daar krijg je zoveel energie van. Ik wil vooral midden tussen de jonge Roosendalers staan, luisteren naar wat er leeft. Luisteren, daar ben ik volgens mij best goed in. Liever iets kleins bereiken dan grote dingen beloven die toch niet kunnen.

Ik wil me sterk maken voor jongeren die het lastig hebben. Weet hoe dat voelt. Op mijn elfde werd een ernstige vorm van dyslexie ontdekt. Vandaar dat ik na de basisschool naar het leerwegondersteunende vmbo ging. Door mijn eigen eigenwijsheid en doortastendheid zit ik inmiddels op het hoogste mbo-niveau. Dat wens ik iedere leerling toe. Het onderwijs richt zich veel te veel op wat leerlingen niet kunnen in plaats van te motiveren op wat wél goed gaat. Ik heb het geluk altijd omringd te zijn door mensen die in mij geloven. Dat wil ik ook naar andere jongeren uitstralen. Geloof in jezelf, dan kun je alles wat je maar wilt!''

3. Jeroen van der Ha (18)

Partij: D66 Zuidwesthoek, plaats 4

Geboren op 28 april 1999, woont sinds 2005 in Hoogerheide

Zit in havo 5 aan scholengemeenschap 't Rijks in Bergen op Zoom. Wil na de zomervakantie hbo-opleiding volgen.

Was jarenlang actief in jongerenraad Woensdrecht, voetbalt bij WVV'67, is toezichthouder bij zwembad Hoogerheide en bezorgt spareribs vanuit bistro D'Ouwe Leeuw in Hoogerheide.

,,Ik hoop inwoners zover te krijgen dat ze op jongeren stemmen. Oudere mensen pakken snel terug naar dingen van twintig jaar geleden. De politiek zelf is ook vergrijsd! Tijden veranderen, richt je blik op de toekomst. Ik merk op school dat jongeren een lastige groep zijn voor de politiek. De meesten in mijn klas mogen nog niet eens stemmen, dus zijn ze er weinig mee bezig. Toch hoop ik ze warm te krijgen voor de politiek. Je kunt wel degelijk invloed uitoefenen. De jongerenraad Woensdrecht heeft zich hard gemaakt voor betere straatverlichting voor fietsende scholieren. Die 'slimme' verlichting is net aangelegd! Dat bedoel ik nou. Krijg soms verbaasde reacties als ik vertel hoe lang ik al politiek actief ben. Heb het wel van thuis uit meegekregen. Mijn vader zit bij het CDA, maar ik heb bewust voor D66 gekozen. Die zijn niet conservatief, gaan mee met de toekomst. Als ik in de gemeenteraad word gekozen, blijf ik veel onder de mensen komen. Er zijn politici die alleen in de raadzaal komen, maar dan verlies je alle contact met de inwoners. Ik wil echt de jongeren van Woensdrecht een stem geven. De vergrijzing in onze gemeente is groot. Des te belangrijker dus om jonge mensen vast te houden. Als ze eenmaal vertrokken zijn, komen ze bijna nooit meer terug! Huisvesting is een voornaam punt, maar we moeten er ook voor zorgen dat het openbaar vervoer goed geregeld is. Anders krijg je nooit voor elkaar dat studenten, in plaats van op kamers te gaan, thuis in de Zuidwesthoek blijven wonen.''

4. Youri van den Berg (17)

Partij: VVD Halderberge, plaats 9

Geboren op 11 december 2000, woont in Hoeven.

Zit in vwo 6 aan de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE). Gaat bestuurskunde studeren in Tilburg.

Doet aan voetballen en wielrennen. Is vakkenvuller bij supermarkt in Hoeven.

,,Niet-stemmers zijn vooral jongeren. 'De politiek luistert toch niet naar ons', zeggen ze. Dat gevoel wil ik veranderen. Ik ben een echte Hoevenaar en wil hier blijven wonen. Het wij-gevoel, dat heb je nog in Hoeven. Samen op de voetbal, samen tennissen. Maar je moet jongeren wel iets te bieden hebben. Vind maar eens een huis als je 20 bent.

Er is ook weinig te doen voor jongeren. Dan moet je al naar Etten-Leur of nog verder weg. Omdat ik zelf nog jong ben, weet ik waar behoefte aan is. Ben sinds begin 2017, samen met m'n maat Quinten de Jong, actief bij de VVD. Quinten staat ook op de lijst! De VVD Halderberge neemt ons serieus, geeft jongeren de ruimte. Mooi ook dat we met Thomas Melisse een jonge lijsttrekker hebben en straks misschien een jonge wethouder. Of ik als 17-jarige niet te jong ben? Juist niet! Hoe jonger je begint, hoe beter. Quinten en ik hadden al langer het idee om lokaal iets politieks te doen. Het liberale gedachtegoed spreekt me aan. Ik wil een streng criminaliteitsbeleid.

In december word ik 18, dan zou ik echt in de gemeenteraad mogen. De lokale politiek moet gaan over dingen die in het dagelijks leven belangrijk zijn. Behoud van dorpshuizen en sportclubs bijvoorbeeld. Dáár wil ik voor werken. Ben nu volle bak aan het campagne voeren. Hup, de straat op. Echt leuk. Het is allemaal net met school te combineren. Deze verkiezingen zijn voor mij één groot leermoment.''

5. Simon Jacobs (21)

Partij: GroenLinks Etten-Leur, plaats 2

Geboren op 3 januari 1997 in Tilburg. Woont dertien jaar in Etten-Leur.

Is student bestuurskunde.

Heeft bijbaan in de horeca, loopt mee met de Brabantse Statenfractie van GroenLinks.

,,De landelijke politiek is voor mensen een ver-van-mijn-bed-show. Plaatselijk kun je veel meer betekenen, ben je tenminste bezig met concrete dingen. Dat is mijn drijfveer, ik wil maatschappelijk iets dóen. We gaan als GroenLinks veel de wijken in en ik merk dat burgers het waarderen als je om hun mening vraagt. Ben niet het type politicus dat snel iets roept; ik ben meer van het nadenken en luisteren. Maar dat is toch ook belangrijk voor een politicus.

Het wordt spannend voor ons in Etten-Leur. Hopelijk zit GroenLinks na 21 maart in de raad met mij erbij! Ik wil me vooral inzetten voor een groenere gemeente. Verduurzaming van woningen hoort daar ook bij. Stimuleer burgers om zonnepanelen te leggen, om hun huis te isoleren. De gemeente laat daar echt kansen liggen. De afvalinzameling loopt ook niet goed. Dat is een bron van veel ergernis. Dat bedoel ik nou met concrete dingen verbeteren. Ik vind het wel erg gemoedelijk in de huidige gemeenteraad. Het mag wel kritischer en scherper tegenover de coalitiepartijen.