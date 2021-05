Deurklinken, badkamer en douchegebouw tot viermaal per dag: schoonmakers werken de klok rond

Een trekker of een golfkarre­tje: wie biedt meer bij Epic-Auctions?

4 mei BREDA - Wie koopt er nou via internet een trekker of een hooischudder, ongezien? Business as usual bij online-veilinghuis Epic-Auctions. Op een voormalig douanecomplex langs de E19 verruilt om de twee maanden drie hectare handel van eigenaar.