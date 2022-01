Deuren Bergse horeca, musea en theaters weer open: ‘We zijn superblij’

Puppy's in Bergen op Zoom in beslag genomen, vermoede­lijk illegaal in bezit van 24-jarige man

BERGEN OP ZOOM - De politie heeft maandag een 24-jarige man aangehouden aan de Holleweg in Bergen op Zoom. Hij had een puppy bij zich, maar zou niet over de juiste papieren beschikken. Later is nog eens een vermoedelijk illegaal verkregen puppy gevonden, meldt de politie.

13:33