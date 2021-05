‘Deur op kier voor kerncentrale in Bergen op Zoom’

Pater Piet Muhren moest zijn verzets­werk met de dood bekopen: ‘Vader stond huilend aan het aanrecht’

2 mei BERGEN OP ZOOM - Het is heel vroeg in de ochtend van de 18e maart 1943, wanneer Duitse soldaten de abdij van Val Dieu in Aubel (B) omsingelen: de Geheime Feldpolizei is op zoek naar pater Hugo en pater Stephanus. Ze worden verdacht van spionage en moeten mee voor verhoor. Uiteindelijk worden ze 9 oktober nabij Utrecht gefusilleerd, na maanden van gevangenschap, samen met zeven andere verzetsstrijders.