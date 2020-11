Dertigste editie Roparun vindt volgend jaar alleen nog maar plaats in Nederland

Verschillende landen

Roparun-directeur Wiljan Vloet: ,,Gezien de situatie rond corona is onze aanname dat een route met driehonderd teams en achtduizend deelnemers die door vier verschillende landen gaan, erg ingewikkeld en waarschijnlijk onmogelijk is. Daarom blijven we in 2021 volledig in Nederland’’ zegt hij. ,,Uitgangspunt is dat we ook in 2021 met een lengte van ongeveer 550 kilometer de langste estafettetocht ter wereld blijven. Vanuit Landgraaf lopen er twee routes naar Rotterdam waar de teams uit kunnen kiezen.”