Dertig basisscholen in West-Brabant negeren kabinet en blijven maandag dicht: ‘Onze verantwoordelijkheid’

Samen in een woonzorg­cen­trum, maar niet allebei gevacci­neerd: Sjef (85) is ‘als de dood’ dat hij zijn vrouw besmet

30 januari BERGEN OP ZOOM - Onduidelijk en volslagen onpraktisch. Dat is in het kort de mening van zowel bewoners als bestuur van zorginstelling tanteLouise in Bergen op Zoom over het huidige vaccinatiebeleid voor ouderen in woonzorgcentra. Dat beleid leidt ertoe dat binnen sommige zorghuizen de ene helft wel is gevaccineerd en de andere helft niet.