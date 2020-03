Dennis (39) wil monument en belevingscentrum voor Bergse ramp waarbij 19 doden vielen

Wat er precies gebeurde? De Stoelemat maakte deel uit van het vestingwerk Bergen op Zoom. In een zogeheten poterne, een poort of verbinding in de vesting, was buskruit opgeslagen. De Belgische Opstand was in volle gang, zodat er veel militairen in het strategisch belangrijke Bergen op Zoom waren gelegerd. De voorraden buskruit waren navenant. Tijdens zijn onderzoek ontdekte Van Nieuwenhuijzen waarschuwende brieven van specialisten over de gebrekkige opslag van het explosieve materiaal. ,,Door menselijke onvoorzichtigheid is het fout gegaan."