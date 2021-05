Demonstrerende kermisexploitanten willen eerder open: ‘We zijn een reizend pretpark’

West-Brabantse onderne­mers over het afgelopen coronajaar: van ‘beste jaar ooit’ tot ‘elke maand 40 mille verlies’

24 mei Een jaar geleden, nog tijdens de eerste lockdown, interviewden we zes West-Brabantse ondernemers over de effecten van de coronacrisis op hun bedrijf. Hoe hangt de vlag er nu bij? Heel verschillend, zo blijkt. Maar één ding is duidelijk: er gloort hoop.