Demonstratie tegen coronamaatregelen in Bergen op Zoom: ‘Het land is in nood’

Hennepkwe­ke­rij­en opgerold in Halsteren en Steenber­gen

6 november STEENBERGEN/HALSTEREN - De politie heeft woensdag zowel in Halsteren als in Steenbergen een hennepkwekerij opgerold. Daarbij is in totaal 4,8 kilo aan henneptoppen in beslag genomen, aldus de politie.