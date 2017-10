Def Rhymz houdt niet op met schudden bij Amb!ance in Steenbergen

video Statushouders helpen tennisclub De Meet in Ossendrecht

20 oktober OSSENDRECHT - Per bootje kwamen de vluchtelingen Mulue Nabte (25) en Tsnat Bohane (26) uit Eritrea samen aan in Italië, tegenwoordig staan ze één keer per week als vrijwilligers op de tennisbaan bij TV De Meet in Ossendrecht om te klussen voor de club. Alleen met de minitractor het sleepnet over het gravel halen, dat valt nog niet mee voor het rijbewijsloze duo.