Deelootoo bij Stadskantoor Bergen op Zoom draait als een malle

BERGEN OP ZOOM - De Deelootoo bij het Stadskantoor in Bergen op Zoom is razend populair onder ambtenaren. De belangstelling voor de elektrische wagen is zo groot, dat andere deelootoo's in de Markiezenstad zijn bijgeschakeld om aan de vraag te voldoen. Overwogen wordt een tweede exemplaar toe te voegen.

Eind juni is de wagen weggezet op parkeerterrein Plein 13. Twee jaar lang krijgen ambtenaren tussen doordeweeks 07.00 en 18.00 uur de mogelijkheid de auto te gebruiken. De gemeente profiteert van een project van de provincie Noord-Brabant die daarmee duurzaamheid verder onder de aandacht brengt.

Deelauto

Volgens Igor Quik van Deelootoo hebben inmiddels liefst 44 ambtenaren zich voor de wagen aangemeld. ,,En het aantal gebruikers stijgt nog steeds. Nagenoeg iedere dag wordt er met de deelootoo gereden en het komt regelmatig voor dat mensen misgrijpen. Reden dat we in overleg met de gemeente hebben besloten de deelooto's die aan de Van Konijnenburglaan staan, bij te schakelen. Eigenlijk hebben we een tweede auto erbij nodig."

Niet de enige

Deelootoo is een Bergse initiatief, dat is ontstaan op de Bergse Plaat en al een aantal jaar bestaat. Dit is het vierde exemplaar dat in de Markiezenstad rondrijdt. De wagen op de Plaat is inmiddels weggehaald. ,,Daarvoor bleek te weinig belangstelling. Reden dat we hem bij de Van Konijnenburglaan hebben neergezet, waar er al een stond. Daar wordt er wel regelmatig gebruik van gemaakt." De vierde deelootoo staat in Halsteren.

Gemak

Quik merkt dat het gebruik van een deelauto steeds populairder wordt, zeker omdat elektrisch rijden steeds gangbaarder wordt. In zijn optiek is de combinatie van bedrijf/particulier de beste vorm. ,,Het draait voornamelijk om gemak. In Vlissingen hebben we er eentje staan bij een bedrijvenverzamelgebouw. Je ziet dat dat werkt en verschillende bedrijven regelmatig de wagen reserveren."

Eigen rekening