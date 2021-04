Deel straatnaamborden in Steenbergen krijgt toelichting

STEENBERGEN - Woon jij in de De Ram van Hagendoornstraat in Steenbergen? Weet je dan eigenlijk wel naar wie die straat vernoemd is? Ja, naar meneer De Ram, maar wie was dat eigenlijk?

De gemeente Steenbergen wil een toelichting geven op straatnamen die naar iemand vernoemd zijn. In de zes kernen van de gemeente zijn dat ruim 130 straten. Veel mensen weten echter niet wie deze personen zijn. Vaak hebben deze mensen of families een rol gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Daarom worden deze borden van een toelichting voorzien.

Quote Een indrukwek­ken­de lijst van personen die mij doen beseffen wat een rijke historie we hebben Theo van Es, vrijwilliger Zo verwijst De Ram van Hagendoornstraat naar het geslacht van bestuurders van Steenbergen in de 17de eeuw. Jonkheer Louis de Ram, heer van Hagendoorn, was dijkgraaf van Vestingstad Steenbergen van 1637 tot 1656. Voor die periode was hij in dienst van het leger van Prins Frederik Hendrik. Zijn broer François was commandeur van de vesting Steenbergen van 1639 tot 1666. Die informatie moet onder het plaatsnaambord komen te staan.



Een ander voorbeeld: de Burgemeester Mr. H. Popstraat in Dinteloord verwijst naar de burgemeester van Dinteloord en Prinsenland van 1946 – 1973. Hij breidde het dorp flink uit en onder zijn burgemeesterschap werd de riolering aangelegd. Tot dan toe werd het open water van de Kreek gebruikt als riool. Pop wist te voorkomen dat Dinteloord bij een gemeentelijke herindeling werd samengevoegd met Fijnaart en Willemstad.

Samen aan de slag

Een groep van acht vrijwilligers gaat ermee aan de slag, samen met wethouder Wilma Baartmans. Theo van Es is een van die vrijwilligers. ,,Een indrukwekkende lijst van personen die mij doen beseffen wat een rijke historie we hebben. Ik vind het belangrijk dat we dat zichtbaar maken.” Wilma Baartmans vult aan: ,,De historie van onze kernen gaat zo weer wat meer leven. Onze eigen inwoners worden zich nog meer bewust van de eigen achtergrond en omgeving.”

Het project houdt in dat de functie of titel van de genoemde persoon vermeld wordt met de geboorte- en sterfdatum. Bij mensen die een betekenis voor Steenbergen hebben gehad, wordt in een korte zin aangegeven wat dat is geweest. Wie wil meedenken over de toelichting bij de straatnaambordjes, kan zich opgeven via www.steenbergen.ikpraatmee.nl.