Deel Hoogerheide urenlang zonder water

Opnieuw stijging coronabe­smet­tin­gen in West-Bra­bant, meeste gevallen in Bergen op Zoom

17:00 Het aantal besmettingen met het coronavirus in Midden- en West-Brabant is met 52 nieuwe ziektegevallen opnieuw toegenomen. De grootste stijgingen in West-Brabant zijn te vinden in de gemeenten Breda en Bergen op Zoom.