Debat Woensdrechtse lijsttrekkers vat geen vlam: 'Wat zijn jullie lief voor elkaar’

HUIJBERGEN - ‘Wat zijn jullie lief voor elkaar’, riep iemand vanuit de zaal die vrijdagavond aanwezig was bij het Woensdrechtse lijsttrekkersdebat in MFC De Kloek in Huijbergen. En daar had hij gelijk in.

De zeven lijsttrekkers, Lars van der Beek (ABZ) Jeffrey van Agtmaal (CDA), Marius Bakker (VVD), Wendy de Koning (PvdA), Thierry de Heer (D66) John Mathijssen (AKT) en Jens van Kakerken (De Conservatieve Partij, CON) verzuimden om elkaar de oren te wassen.

Debatleider Peter de Brie gaf menig voorzetje, maar geen van de lijsttrekkers had blijkbaar zin om te scoren. Allemaal vonden ze dat er de komende jaren meer gebouwd moet gaan worden. Mathijssen en De Koning stelden dat er te veel gesproken wordt over starterswoningen voor jongeren.

50-plusser kan ook starter zijn

,,Een 50-plusser die voor de eerste keer een woning koopt is ook een starter”, riep Mathijssen. De Koning was van mening dat de gemeente meer zeggenschap moet krijgen over wat voor woningen er gebouwd gaan worden. ,,We moeten de projectontwikkelaars duidelijk maken aan wat voor woningen er behoefte is”.

De PvdA pleitte ervoor om te onderzoeken waar in de Brabantse Wal-gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht een coffeeshop zou kunnen komen om de overlast van dealen tegen te gaan. Ook D66 denkt in die richting, maar dat is bij ABZ, CON, VVD en CDA onbespreekbaar.

Belastingverlaging?

De vraag waarop er bezuinigd moet worden, indien dat in de nabije toekomst nodig is, bleef door de lijsttrekkers onbeantwoord. CDA-raadslid Luc de Vos memoreerde dat er in 2019 een verhoging is geweest van 10 procent van de gemeentelijke belastingen. ,,Er zit volop geld in kas, Woensdrecht is een van de rijkste gemeenten van Noord-Brabant”. De Vos vindt dat de rijp is, nu de energieprijzen torenhoog zijn, dat Woensdrecht de belasting verlaagt.

De lijsttrekkers van D66, AKT en de PvdA lieten horen dat belastingverlaging bespreekbaar moet zijn. VVD, CDA, ABZ en CON vinden een belastingverlaging nog geen goed idee. Lars van der Beek beschuldigde De Vos van populistische voorstellen.

Nieuwkomer fier overeind

Thierry de Heer vond het vreemd dat CON tegen verlaging is. ,,In uw programma staat met dikke letters belastingverlaging.” Volgens Van Kakerken bedoelt zijn partij daarmee de afschaffing van de hondenbelasting. De 18-jarige nieuwkomer Van Kakerken bleef verder fier overeind tussen de zes meer ervaren politici.

Volledig scherm ABZ, de Conservatieve Partij, PvdA, D66, VVD, AKT en CDA (vlnr) leverden eind januari hun kieslijsten in voor de gemeenteraadsverkiezingen in Woensdrecht. Tweede van rechts burgemeester Steven Adriaansen. © Peter de Brie

Wat ook nog ter sprake kwam was het grote aantal verkiezingsborden dat in de gemeente is geplaatst. ,,Ik stoor me mateloos aan het belachelijk aantal borden dat door ABZ en CDA is weggehangen. Een schandaal en het brengt de verkeersveiligheid in gevaar”, riep Hoogerheidenaar Hans Burger.

Weer 275 borden

Van der Beek vertelde dat ABZ elke keer weer kiest voor een zichtbare campagne. ,,We hebben net als vier jaar geleden weer 275 borden weggehangen”. Van Agtmaal vond de opmerkingen van Burger spijkers op laag water zoeken. ,,Er hangen het gehele jaar door volop borden voor evenementen aan de lantaarnpalen. Bovendien voldoen wij aan alle veiligheidseisen.”

Tot slot vroeg Peter de Brie nog aan de lijsttrekkers hoeveel zetels ze denken te halen (de meesten zijn tevreden met behoud van wat ze hebben) en met welke andere partijen ze een coalitie willen vormen. Niemand sprak een voorkeur uit. Alleen Van der Beek en Van Agtmaal zaten als een verliefd koppeltje naast elkaar en lieten doorschemeren dat ze hun partnerschap wel voor vier jaar wilden verlengen.