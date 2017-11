Dean Saunders opent tattooshop in Bergen op Zoom

Na zes shops opent Dean een zevende in Bergen op Zoom. Waarom nou precies hier? “Ik vind het een superlocatie. Vlakbij Zeeland, en in Zeeland zitten niet zoveel tattoëerders, dus die komen allemaal deze richting op. Bovendien zit ik hier vlak naast de Londenstraat, en mijn zoontje heet London. Toen ik dat zag, dacht ik meteen: dat is een teken!” lacht hij.

Graag in Brabant

Want zijn zoontje staat bij Dean op nummer 1. “Ik zing, ik heb mijn shops, maar mijn zoontje is het allerbelangrijkst in mijn leven!” Ieder weekend heeft hij zijn optredens. “Waarvan 70% in Brabant! Dus daarom wilde ik ook heel graag in Brabant een tattooshop. Hierna wil ik er nog één, in Groningen. En dan is het klaar.” Deze week is Dean nog druk bezig met verven en inrichten. “Maar het is een prachtig pand, en het ziet er allemaal netjes uit, dus we hoeven niet heel veel te doen.”

De hond