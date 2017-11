Deal is rond, nieuwe containerterminal Bergen op Zoom opent in 2019

MCT koopt een kleine 2,6 hectare grond ten zuiden van de Burg. Peterssluis. Over het project is heel lang onderhandeld door MCT, gemeente en ook de provincie. Als de nieuwe containerterminal operationeel is, verdwijnt de huidige in de Theodorushaven. De gemeente verwacht dat de verplaatsing 'een boost zal geven aan bedrijven op de bedrijventerreinen Noordland en Theodorushaven'.