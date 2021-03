De zwemlessen in De Schelp zijn weer begonnen: ‘Kids doen vooral de inhaalslag’

Het water is op temperatuur, het chloorniveau op peil. Zachtjes klotst het water van het wedstrijdbad van zwembad De Schelp over de rand. Nog een uur en de eerste jongens en meisjes springen het water in. Zwemmen. in schoolslag naar de overkant. Zwembadmanager Walter van Krieken kan niet wachten tot de zwemlessen voor kinderen tot twaalf jaar weer beginnen. ,,Naar dit moment hebben we zo uitgekeken”, zegt hij.



Van Krieken en zijn team staan al even in de startblokken. ,,Alles is in gereedheid gebracht. Het is nu echt een kwestie van lampen aan en gaan. Onze zwemdocenten staan echt te springen om weer zwemlessen te geven. Die hebben de kinderen enorm gemist. Vanaf nu gaan we volle bak aan de slag. Het mooie is dat ook echt iedereen er weer vertrouwen in heeft.”