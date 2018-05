De Zeester snapt hoe het moet

Expositie werpt nieuw licht op luchtoor­log boven Dinteloord: 'Het mag allemaal niet vergeten worden'

30 april DINTELOORD - Als jong ventje zag zijn vader een oorlogsvliegtuig neerstorten in de Dinteloordse polders. Het was het begin van een fascinatie. Met name de laatste jaren verdiept vader Piet zich in de luchtoorlog boven zijn woonplaats. Eén probleem: bij research zijn vandaag de dag digitale vaardigheden vereist.