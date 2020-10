De Zeeridder pronkt in Markiezenhof

BERGEN OP ZOOM - Het is een mythische figuur. Hoog torent hij boven de stad uit, de Zeeridder op het torentje van stadspaleis Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. Hij overziet alles. Die Zeeridder prijkt nu ook prominent binnen, in de Blauwe Zaal, op de eerste verdieping.

Mensenlijf. Met geschubde staart. Een harnas. Een zwaard en helm. Heldhaftig en raadselachtig tegelijk. Geheimzinnig ook wel. En dat laatste past precies bij de nieuwe koers waar het Bergse museum voor kiest. Op 10 november is de heropening na een maandenlange sluiting.

Niet langer is dat Markiezenhof een stadsmuseum dat chronologisch de rijke geschiedenis van het Scheldestadje vertelt. ,,We mikken op een breder publiek, mensen die wat minder diepgaan op de jaartallen”, verduidelijken projectleiders Claartje Rijkers en Jesse van Tetterode.

Bijzondere stap

Quote We mikken op een breder publiek, mensen die wat minder diepgaan op de jaartallen” Claartje Rijkers, Jesse van Tetterode, Markiezenhof Het museum heeft het lef een andere weg in te slaan. Kiest voor het concept van geheimen, voor verhalen over die geheimen. Een bijzondere stap in het Nederlandse museumwereldje, weten projectleiders Claartje Rijkers en Jesse van Tetterode.

,,Wat deel je wel en wat deel je niet. Iedereen heeft wel een geheim. Vaak onbewust. Je vertelt niet alles. Als je corona hebt? Ga je dat zeggen?”, leggen de projectleiders uit. Of je wilt gewoon niet dat iedereen alles van je weet. Tegenwoordig noemen we dat voor het gemak maar privacy. Als het zo uitkomt. Of je doet je beter voor dan je bent of je voelt. Om indruk te maken.

Pronkstuk

Die meer dan manshoge Zeeridder staat de bezoeker op te wachten als hij de Blauwe Zaal binnenkomt. Zelfs achter het theaterdoek maakt hij indruk. Ward Warmoeskerken en wapensmid Gotscha Lagidse deden er hun uiterste best op. Het theatrale effect is onmiskenbaar. Precies wat Rijkers en Van Tetterode voor ogen hadden.

Dat Markiezenhof moet het pronkstuk van de stad zijn. Daar is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Waar je niet langs vitrines wandelt om objecten uit voorbije eeuwen aan je voorbij te laten gaan. Maar actief het verleden wordt ingezogen. Om vervolgens op pad te gaan. Bergen op Zoom te ontdekken, de Brabantse Wal te verkennen. Het stadspaleis als het centrale station. Als toerismepoort voor stad en regio.

Vesting

En uiteraard is er in de nieuwe opzet nog steeds aandacht voor Menno van Coehoorn, de man die Bergen op Zoom uitbouwde tot vesting. Maar Het Markiezenhof wil mensen vooral aanmoedigen de Verborgen Vesting onder Hof van Asselbergs te bezoeken. Of het Ravelijn. Waar Van Coehoorns werk zichtbaar is. Plekken die je moet ontdekken.

En ook de markiezen van de stad worden niet vergeten. Via de verhalen die er over hen zijn te vertellen. In stijlkamers. Waar met de modernste technieken straks iets van dat markiezenverhaal tot leven komt. Wat was hun geheim?

Volledig scherm Het Markiezenhof is heringericht, vanaf 10 november gaat het open voor publiek. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer