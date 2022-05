De witte varkensruggen op de Grote Markt blijven voorlopig liggen: Beschermen natuurstenen goot

Dodenher­den­king in Bergen op Zoom: ‘Hebben wij sinds 1945 tussen haakjes geleefd?’

BERGEN OP ZOOM - De oorlog in Oekraïne liep gisteren als een rode draad door de dodenherdenking op het Thaliaplein achter de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. ,,Morgen vieren we onze bevrijding, maar vandaag op 4 mei moeten we de vraag stellen: zijn wij echt bevrijd?”, zei burgemeester Frank Petter. ,,Hebben wij sinds 1945 tussen haakjes geleefd en worden de haakjes nu weer gesloten?”

