‘De wereld is niet eerlijk’, maar de ongeneeslijk zieke Nienke (38) doet wat ze kan om dat te verbeteren

Haring­vliet­brug in reparatie: ‘Rijkswa­ter­staat vervangt 2500 bouten’

WILLEMSTAD - Rijkswaterstaat is vrijdag begonnen met het herstellen van de schade aan de onderkant van de Haringvlietbrug die tijdens een inspectie is waargenomen. In totaal worden 2500 bouten vervangen.

9 september