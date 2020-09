De Waterstraot bouwt verder voor 2022: ‘Deze hele situatie vergt creativiteit’

Afgelopen juni was de ontwerppresentatie voor de bouwers van de bouwclub. Schuurbiers: ,,Iedereen was gelukkig enthousiast. Vergeet niet: deze hele situatie vergt veel aanpassingen voor de bouwers. We mogen niet meer direct naast elkaar staan tijdens het bouwen, we moeten afstemmen wie wanneer in het bouwkot is...”



Maar ook financieel vergt het creativiteit van de club. ,,Komend jaar geen prijzengeld, geen inkomsten uit een donateursavond en een open dag. Een hele kluif voor onze penningmeester. Maar het komt goed.” De komende week gaat de bouwclub rond de tafel om alle opties door te nemen. Schuurbiers: ,,Ieder mag zijn mening geven. Uiteindelijk doen we dit met z’n allen.”