De waarheid volgens gitaarlegende Jan Akkerman unplugged

Hij oogt patent voor een 71-jarige Amsterdammer die twee herseninfarcten overleefde. Strak lijf, zwart shirt, Ajax-pet boven fonkelende ogen. Jan Akkerman treedt nog veel op met zijn eigen band. Ietwat stramme vingers moet hij vooraf langer dan voorheen warm pingelen, maar zijn fans horen nog wekelijks de beste gitarist van Nederland op zijn Gibson Les Paul Personal.

Genieten

En Akkerman geniet daarvan. Niet van het wereldje - 'Daar heb ik een kolerehekel aan, met al die slijmerds en zakkenvullers die er in meelopen' - wél van mensen die zijn muziek mooi vinden. Al meer dan een halve eeuw.

Quote Ik ben te lui om te liegen, ik wil alleen maar spelen, altijd. Jan Akkerman

Onder hen ook fameuze gitaargenoten. Blueslegende BB King noemde Akkerman de beste met wie hij ooit speelde (op North Sea Jazz, jb). Superster anno nu Joe Bonamassa vindt het een eer dat hij vorig jaar een uur naast Jan aan tafel mocht zitten. Brian May van Queen vertelde dat hij als jongeling vergeefs probeerde licks uit zijn solo's te imiteren. ,,He's a genius."

Dat vindt Akkerman zelf in al zijn bescheidenheid eigenlijk ook. Technisch zeker beter dan Eric Clapton, natuurlijk de meerdere van Neil Young. Hij vertelt het allemaal in urenlange sessies met de Bergse muziekjournalist Jean-Paul Heck (52).

Heck - die ook voor deze krant schrijft - 'mag' voor literaire uitgeverij De Bezige Bij diens autobiografie maken, omdat Jan hem uitzocht. ,,Omdat hij integer is, niet van die negatieve onzin schrijft zoals er zoveel over mij is gedaan."

De scribent zelf - hoofdredacteur van muziekblad Soundz - noemt de bio een eer. ,,Jan is met afstand de grootste, de meest invloedrijke gitarist in de Nederlandse pophistorie. Nog steeds. Maar zeker niet de makkelijkste. En hij heeft natuurlijk wel een verhaal te vertellen."

Scoren

Eind dit jaar, als er ook een nieuwe cd van Akkerman uitkomt, moet het boek verschijnen. Een titel is er nog niet, vooralsnog zijn er alleen aantekeningen. Heck glimt, naast Jan in het bank in Volendam, waar de gitarist belandde omdat zijn vrouw nu eenmaal een Volendamse is: ,,Die mag je nooit bij familie weghalen. En ze is goed voor mij en onze meiden Laurie en Anne", zegt de man die vóór Marian als leadgitarist van bands als The Hunters, Brainbox en Focus een ruig en bewogen bestaan leidde en ook fysiek door velen werd aanbeden.

,,Mensen willen dat graag horen. We zaten ooit in hetzelfde Canadese hotel waar Keith Richards met drugs werd opgepakt. Dat scoort waarschijnlijk in zo'n boek, maar ik wil het ook eens over andere dingen hebben."

Hoeren

Het zal dus gaan over zijn jeugd, zijn vader die bij het Waterlooplein een grote handel in ijzerwaren en schroot dreef. Over de hoeren op de Raamgracht voor wie hij als jochie broodjes haalde. Zijn broer Jacob die afgleed en aan wiens leven veel te vroeg en beroerd een einde kwam.

Zijn eerste single op zijn veertiende. De keren dat hij in 'de lik' belandde, omdat Jan nu eenmaal niet zo'n Amsterdams lieverdje was. Zijn drie huwelijken, zijn vier kinderen. En Oostenrijk, daar vertelt hij biograaf Heck vertederend over. Prachtig land. Daar woonden zijn tantes en daar werd hij ongelooflijk verliefd. Akkerman trad er vaak op.

Focus

Waar speelde de man die na zijn solo-elpee Profile door het Britse blad Melody Maker werd uitverkoren tot beste gitarist ter wereld niet? Glorieerde hij in Russian Spy and I, met The Hunters, in Dark Rose naast kameraad Kaz Lux in de Brainbox-periode en natuurlijk in Hocus Pocus en Sylvia met de wereldberoemde groep Focus en frontman Thijs van Leer.

,,Moeten we het echt over hem hebben? Thijs Skai, onze jodelende gek met zijn dwarsfluit", verwijst hij met een grimas naar zijn oud-collega met wie hij al een eeuwigheid in de contramine ligt. ,,Nu even niet. Natuurlijk, in dit boek gaat het ook over die periode, over die flapdrol die het succes overal en altijd alleen wilde opeisen. Maar ik weet wel beter."

Smerig

Dat is het fijne van zo'n bio, lacht Jan minzaam. ,,Nu kan ik mijn verhaal vertellen, wat ik ervan begrijp. Niet op een voetstuk." En hij wordt tenminste niet tegengesproken als hij verhaalt dat hij in het geniep op tal van nummers van dorpsgenoten The Cats het betere snarenspel speelde.

Hij kan eindelijk uitwijden over zijn 'gouden gabber' André Hazes, met wie hij zo vaak op het podium en bij Ajax aan een biertje stond en die ten onrechte zoveel 'stront' over zich heen kreeg dankzij vrienden die zijn vrienden niet bleken te zijn.

Quote Mijn eigen gi­taar­fa­vo­rie­ten? De jazz van Wes Montgomery, de gypsy van Django Reinhardt. Jan Akkerman

,,De muziekindustrie is een rotte scene, altijd al smerig geweest, nooit veranderd. Er lopen types die er niet horen. Die aan je willen verdienen, die aandacht willen, die liegen en bedriegen en daarvoor over lijken gaan."

Zwangere kat

Het is daarom, dat hij het sterrenbestaan schuwt, waarom hij destijds verdween bij bands die zo succesvol waren.

,,En ik had ook een hekel aan die optredens, altijd dezelfde mensen, ver reizen, dat opgefokte gedoe en vooral de verplichtingen. Niet mijn ding. Geld heeft mij nooit geïnteresseerd, ik wil alleen maar gitaar spelen, altijd. En ik ben te lui om te liegen", zegt de man die eens duizenden fans liet wachten omdat zijn kat moest bevallen. Zegt de eigengereide gitarist die zo vaak voor nukkig en dwars werd versleten.

,,Valt best mee als ik mijn zin krijg", grinnikt Jan. Uit de keuken komt aanvulling: ,,Hij is heus lief, maar wil nooit lachend op de foto", vergoelijkt Marian boven een enorme pan vegetarisch. ,,Eten voor voor vanavond, voor de hele band. We gaan naar Brielle."

Marian is zijn manager, gaat ook altijd mee naar optredens. Ze verkoopt er ook zijn cd's en zwarte Akkerman T-shirts. De maten XL en XXL zijn uitverkocht...

GUITAR NIGHT GEBOUW-T

Jan Akkerman speelt woensdag 11 april in Bergen op Zoom in Gebouw-T zijn Sena Performers Guitar Night. Gesponsord door de organisatie die de rechten van muzikanten en producenten regelt, introduceert Akkerman vier top-gitaristen uit eigen land. Dat zijn Stocholo Rosenberg (akoestisch, flamingo), Leendert Haaksma (uit de band van Anouk), Ruben Hoeke (blues) en jazz-gigant Anton Goudsmit.

Een dag later is in Gebouw-T de uitreiking van de European Guitar Award. Deze oeuvre-prijs werd eerder al gewonnen door Jan Akkerman, Danny Lademacher en buitenlandse helden als Joe Bonamassa, Slash en Steve Vai. Donderdag 12 april is de prijs voorJoe Satriani. Hij komt over uit San Francisco en speelt natuurlijk ook die avond.

Voor kaarten en arrangementen: gebouw-t.nl

