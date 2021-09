De Vredesduif vliegt al 75 jaar mee: ‘Ooit had ik één postduif, nu zeventig’

Voorzitter Henk van Caam heeft vertrouwen in de toekomst, hoewel de duivensport in hoog tempo vergrijst. ,,We zijn een mooi clubje met ruim zestig leden en veel loyale vrijwilligers.’’

Bij elkaar zit er een paar eeuwen duivenliefhebberij aan tafel. Behalve Van Caam zijn ook het oudste lid Jan Ernest, oud-voorzitter en erelid Kees Geers en Maarten van Eekelen, oud-voorzitter en geschiedschrijver van de club, aangeschoven.

Met één duif begonnen

Quote Ik ben ooit met één duif op de Kladde begonnen. Geld voor meer duiven was er niet. Nu heb ik er zeventig Jan Ernest (93), oudste lid Afgelopen vrijdag was de laatste inkorving van dit seizoen, voor de vluchten naar Chateaudun en Pont-Sainte-Maxence afgelopen weekeinde. Een dubbele vlucht en dus gingen nog één keer alle handen uit de mouwtjes bij de vrijwilligers.



Ernest (93) speelt ook nog steeds mee. ,,Ik ben ooit met één duif op de Kladde begonnen. Geld voor meer duiven was er niet. Nu heb ik er zeventig.’’



Natuurlijk zijn de mannen blij dat het jubileum gevierd kan worden. In gasterij de Kladde worden, naast de leden, afvaardigingen van de koepelorganisaties NPO en Brabant 2000 verwacht. Ook de zusterverenigingen in de regio zijn uitgenodigd, net als de twintig sponsors van de vereniging. Na de toespraken worden groepsfoto’s gemaakt en jubilarissen gehuldigd. Daarna is het tijd voor hapjes en drankjes, met een DJ die voor de juiste stemming zorgt. ,,Ouderwetse gezelligheid.’’

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Peter van Trijen/Pix4Profs

Van Eekelen neemt alvast een voorschot op zijn historisch praatje op de jubileumvond. Zo kort na de bevrijding lag de naam van de club voor de hand: de Vredesduif. Zijn vader Willem had een café en werd secretaris.

Merijn Brouwers moet ook genoemd worden. D’n Ouwe Pink, zo stond de man van het eerste uur in de volksmond bekend. ,,Iedereen had bijnamen in die tijd.’’ Petroleumboer Tommes ‘Mol’ Mens is nog zo’n illustere naam uit de oertijd van de vereniging. ,,Hij reed met paard en wagen naar Borgvliet, met in de manden jonge duiven die het nog moesten leren.’’

Quote Elke ochtend moet je om zes uur je bed uit om de duiven te verzorgen. Als er dan ineens een zak geld langs komt, pak je die aan Kees Geers, erelid

Ringen

Jan Ernest was er ook al bij. Bij het klokken van de duiven werd zijn hele familie ingeschakeld. ,,We woonden achteraf en kwamen op de fiets met onze ringen naar het café. Bij een vlucht had ik acht duiven meegegeven. Er werden er maar zeven geklokt. Die laatste ring had mijn broer Theo onderweg verloren. Hij had naar een meisje gefloten.’’

De anekdotes vliegen over tafel, als duiven die net uit de kooi zijn losgelaten. Kees Geers vertelt over 1984, de dag dat hij de prestigieuze fondsvlucht naar Saint Vincent had gewonnen. Ruim 970 kilometer en zijn duif viel als eerste binnen, van het hele land. Binnen de kortste keren was de duif verkocht.

Dat was voor Geers geen moeilijke keuze. ,,Elke ochtend moet je om zes uur je bed uit om de duiven te verzorgen. Als er dan ineens een zak geld langs komt, pak je die aan. Die duif heeft eerst nog een paar nachten in de mand onder mijn bed geslapen, totdat de koper zich meldde.’’

Regionaliseren

Quote Het duivenwach­ten in het weekeinde kost veel tijd. Mijn kinderen zijn met hun moeder vaak alleen naar het strand gemoeten Henk van Caam, voorzitter Geers heeft zich op allerlei manieren voor de vereniging ingezet. Hij hoorde bij de bouwploeg die de oude keet van de vereniging omtoverde tot een fraai clublokaal. ,,Ik breng nog steeds de lijsten rond.’’ Geers trouwde in een echte duivenfamilie. ,,Maar ik had al duiven toen ik begon te vrijen.’’



Henk van Caam noemt zijn schoonvader Leen Roks als grote inspiratiebron. Roks was een echte liefhebber. ,,Zo ben ik erin gerold.’’ Van Caam snapt ergens wel dat de aanwas van jonge leden stropt. ,,Elke dag ga je na het ontbijt naar het hok, een uur schoonmaken. Bij een dubbele vlucht ben je op donderdag- en vrijdagavond weg voor het inkorven. Het duivenwachten in het weekeinde kost veel tijd. Mijn kinderen zijn met hun moeder vaak alleen naar het strand gemoeten.’’



De leden van de Vredesduif zijn afkomstig uit Lepelstraat, Halsteren, Steenbergen en Nieuw-Vossemeer. Veel verenigingen in de buurt legden al het loodje. De resterende leden meldden zich vaak bij de Vredesduif aan. ,,Wij zijn de grootste vereniging in de omtrek en organiseren ook veel omlijstende activiteiten. De verwachting is dat de vereniging in de nabije toekomst nog verder zal regionaliseren.’’

Volledig scherm © Peter van Trijen