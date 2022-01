De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn in volle gang: zo staat het ervoor in jouw gemeente

Om het bezoek te spreiden kan in elke gemeente op een beperkt aantal stembureaus al op maandag en dinsdag gestemd worden. Op 14 en 15 maart zijn in Bergen op Zoom bijvoorbeeld vier stembureaus al open, in Woensdrecht zijn dat er drie en in de gemeente Steenbergen twee. In Roosendaal zijn acht van de 57 stembureaus al open, in Halderberge zijn dat er zes, in Rucphen en Etten-Leur drie en in de gemeente Moerdijk vijf.