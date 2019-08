De Vlaojestààmpers gaan voor het eerst in Bergen op Zoom rijden

WELBERG/BERGEN OP ZOOM - Even voorstellen: de Vlaojestààmpers. Een enthousiaste bouwclub die al jaren bouwt in een loods in Welberg. Een begrip in Steenbergen, waar ze tijdens de grote optocht vaak de eerste prijs winnen. Maar komend jaar niet meer. Dan gaat de club zich presenteren in Bergen op Zoom. Als eerste bouwclub uit de gemeente Steenbergen ooit. En daar hebben de bouwers heel veel zin in.

Dat vertellen Maarten Sachteleben, Emiel IJpelaar, Harry-Jan van Zundert en Koen Cuelenaere in de kantine van hun loods. Daar is van de nieuwe wagen nog niet veel te zien. Een kleine constructie is al klaar. Maar de komende maanden is er nog veel werk aan de winkel.

Nieuwe uitdaging

,,Vorig jaar hebben we bij de Stichting Vastenavend voorzichtig geïnformeerd of het mogelijk is om een keer mee te rijden”, vertelt Cuelenaere. ,,Ze zijn vervolgens twee keer op bezoek geweest, hebben onze wagen van dit jaar gezien en waren enthousiast.” De bouwers hebben heel veel zin in de nieuwe uitdaging. IJpelaar: ,,We zijn maar een klein clubbie en dan mogen we straks voor zo’n groot publiek gaan rijden.”

Quote We zijn maar een klein clubbie en dan mogen we straks voor zo’n groot publiek gaan rijden Emiel IJpelaar Dat ze tussen de Bergse collega’s rijden, waar ze zich altijd al aan proberen te meten, maakt de motivatie van de bouwclub alleen maar groter. Een groot verschil met die Bergse bouwclubs is er ook: de Vlaojestààmpers gebruiken heel andere materialen voor hun wagen: piepschuim en papier-maché.

Optocht in De Heen

Een nieuwe optocht, nieuwe stad, nieuwe route. Dat maakt het spannend. Cuelenaere: ,,Het geeft ons als bouwers ook weer een extra zet om nog meer ons best te gaan doen komend jaar. Het is een van de grootste optochten in deze regio en tijdens onze eerste keer willen we natuurlijk wel hoge ogen gooien. Ik hoop dat het lukt.”

Quote We gaan voor het eerst meerijden met de optocht in De Heen. Dan krijgt onze achterban de primeur van onze nieuwe wagen. Koen Cuelenaere Doordat ze in Bergen op Zoom mee gaan rijden, moet de bouwclub de optocht in Steenbergen wel overslaan. ,,Maar om onze eigen achterban tegemoet te komen, gaan we volgend jaar voor het eerst meerijden in De Heen”, zegt Cuelenaere. Die optocht is traditioneel gezien de zondag voor carnaval. ,,Dan krijgen ze toch de primeur van het zien van onze wagen.”