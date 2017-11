De vlag uit! Wijkhuis De Korenaere Bergen op Zoom blijft open

,,Het advies is De Korenaere open te houden. De gemeente neemt dat over. Het ligt nu op het bordje van de gemeenteraad', vertelt Lenting. Die praat er donderdagavond voor een eerste keer over. Henk Lenting is van comité De Ontmoeting. Samen met Joke Storm en Eugene van den Eijnden. Dat drietal zette zich in voor behoud van De Korenaere. Want dat wijkhuis had per 1 januari van dit jaar de deuren moeten sluiten. Als gevolg van een besluit dat de gemeenteraad al in 2011 nam. Om te bezuinigen.