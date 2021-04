De vlag kan uit: Bergse Markiezaatscouts vieren 75-jarig jubileum

BERGEN OP ZOOM - Het 75-jarig jubileum zomaar voorbij laten gaan, dat zien de scouts van de Markiezaatsgroep uit Bergen op Zoom niet zitten. Toch zit een groot feest er vanwege de pandemie niet in. De activiteiten zijn een stuk bescheidener. Maar het enthousiasme is ondanks de beperkingen niet minder.

Wie het scoutingterrein tegenover Col du Kragge oploopt, ziet meteen het verjaardagscadeau; een vers aangeplante beuk met daaromheen zelfgemaakte houten bankjes. ,,Het is ons nieuwe verzamelpunt”, vertelt Bram Willemen, voorzitter van de jubilerende Markiezaatsgroep. ,,Vanaf hier vertrekken de jongens voor activiteiten in het bos, of rusten ze nadien even uit.”

Quote Om nu helemaal niets te doen, dat vonden we te ver gaan Bram Willemen

Heel groots hebben de scouts het jubileum afgelopen zaterdag niet gevierd. ,,Het kan helaas nog altijd niet”, zegt Willemen. ,,Maar om nu helemaal niets te doen, dat vonden we te ver gaan." De jeugd heeft zaterdag vlaggetjes gemaakt en opgehangen. ,,En we kijken of we dit najaar nog een reünie kunnen organiseren. Het groepsweekend hebben we zekerheidshalve maar uitgesteld tot volgend jaar.”

Minder subsidie

Hoewel door corona een stuk soberder, laat de pandemie bij de Bergse scouts weinig sporen achter. Het financiële debacle in Bergen op Zoom raakt ze harder. Het betekent fors minder subsidie. De belangrijkste inkomstenbron van de scouts. Want in tegenstelling tot een voetbalclub heeft de scouting geen inkomsten uit sponsoring. ,,We moeten de komende tijd op zoek naar andere inkomstenbronnen.”

Quote Scouting moet laagdrempe­lig zijn voor kinderen uit alle lagen van de samenle­ving. Dat is waar we voor staan Bram Willemen

Verhogen van de contributie is geen optie, zegt Willemen. ,,Scouting moet laagdrempelig zijn voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Dat is waar we voor staan.” Hoe ze dat dan wel gaan bereiken? ,,Door meer leden aan te trekken. Nu zitten we op 75, dat is aan de lage kant. Groepen als Karel Doorman zitten door de 100 leden. Maar het wordt steeds moeilijker om je als groep te onderscheiden.”

Toch weet de Markiezaatsgroep dat nog wel aardig te doen. Van de zes scoutinggroepen die Bergen op Zoom rijk is, lopen er aan de Bergsebaan alleen jongens rond. ,,Dat zijn we altijd geweest. De vraag is alleen hoe lang we het nog vol kunnen houden. Het is je kracht, maar tegelijkertijd ook je zwakte.” Het maakt een mogelijke fusie in de toekomstig mogelijk ook lastiger.

Quote Het mooie van scouting is wel dat iedereen gelijk is. Of je ouders nu veel geld hebben of niet. Dat maakt niet uit Bram Willemen

Geen Ajax Feyenoord

,,Van rivaliteit zoals tussen Ajax en Feyenoord is tussen de scoutinggroepen geen sprake. Maar iedere groep wel zijn eigen cultuur en gebruiken. En een eigen trots. Aan de andere kant moet je als groep wel aan de toekomst blijven denken. Reden waarom het onderwerp fusie eens in de zoveel tijd voorbijkomt tijdens onze bestuursvergaderingen.”

Tegelijkertijd is Willemen trots dat de groep het hoofd al 75 jaar boven water houdt. ,,Tegenwoordig valt er voor kinderen zoveel te kiezen. Het mooie van scouting is wel dat iedereen gelijk is. Of je ouders nu veel geld hebben of niet. Dat maakt niet uit. We lopen allemaal in hetzelfde uniform.”