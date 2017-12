De virtuele schoolreis van groep 6b van De Krabbenkooi in Bergen op Zoom

Meester John Demmers kreeg het met groep 6B van de basisschool De Krabbenkooi voor elkaar. Hij maakte, met hulp van Google Nederland, met zijn klas een virtueel schoolreisje dat de kinderen van onder meer de piramides in Egypte, via de Chinese Muur naar de maan en de onderwaterwereld bij het Great Barrier Reef voerde.

App

Maar hoe hoog is de piramide nou echt? ,,Kijk maar goed'', wijst Demmers de kinderen. ,,Dan zie je mensen voor de piramide staan. Als die zo klein zijn, dan moet die piramide wel heel erg groot zijn.'' Google Expeditions is een speciale app voor het onderwijs waarmee leerkrachten en leerlingen deze virtuele expedities over de hele wereld en zelfs in de ruimte kunnen uitvoeren. Leerkracht John Demmers van groep 6B van De Krabbenkooi heeft op verzoek van Google meegewerkt aan de Virtuele Reality Expeditie naar Schiphol. Scholen kunnen nu een virtueel tripje maken naar heel veel onderdelen van die luchthaven, van de startbaan tot de controletoren en van de afdeling bagageafhandeling tot aan een brandweeroefening toe.

Dank

Als dank voor zijn medewerking kwam dinsdag 5 december Grainne Rietveld van Google Nederland met een set smartphones en virtual reality-brilletjes naar groep 6B op de Krabbenkooi. ,,Expedities zijn er al naar honderden plekken op de wereld. Het beeldmateriaal hebben wij zelf, maar voor de teksten werken we samen met leerkrachten uit het onderwijs. Die weten precies wat interessant is voor die kinderen'', vertelt ze. De website is gratis en de kartonnen brilletjes zijn goedkoop online te bestellen. Met een virtuele bril op hun hoofd maakten de kinderen dinsdagmiddag de meest fantastische tripjes, onderweg een hoop opstekend over geschiedenis, aardrijkskunde en allerlei andere onderwerpen. Ze zitten in de klas, maar met die bril op, wanen ze zich een vreemde wereld.

Sfinx

Ze kijken omhoog en omlaag en draaien rondjes, want als je gewichtloos in een ruimtestation vertoeft, blijf je natuurlijk niet op je stoel zitten. Via zijn Ipad kan John Demmers met de kinderen meekijken en aanwijzingen geven. ,,Kijk allemaal naar de pijl'', zegt hij tegen de klas. Daar gaat gejoel op: ,,Een sfinx!''

Berna zit net een kaartje aan haar moeder te schrijven, vanaf de Chinese Muur. ,,Die muur is heel lang'', schrijft ze. Als het aan haar ligt, maken ze ook nog een virtuele trip naar New York, want dat lijkt haar een mooie stad. Naast haar juicht Soumaya, want die ziet vanmiddag een wens in vervulling gaan: ,,We gaan naar de ruimte!''